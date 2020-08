Regiões Sul e Caparaó somam 411 mortes e 14.185 infectados pela Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 12

Mais quatro óbitos por causa da Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas na Região Sul do Espírito Santo. Registraram mortes as cidades de Cachoeiro de Itapemirim (2), Anchieta (1) e Rio Novo do Sul (1). O total de mortes na região, somado com municípios do Caparaó, totaliza 411.

As regiões registram até esta quinta-feira (13), 14.185 infectados, sendo 12.536 curados. Os 10 municípios com mais casos são:

-Cachoeiro de Itapemirim (4.132 casos, 121 mortes e 3.833 curados)

– Marataízes (1.159 casos, 44 mortes e 975 curados)

-Castelo (984 casos, 25 mortes e 909 curados)

-Itapemirim (845 casos, 40 mortes e 742 curados)

-Anchieta (648 casos, 19 mortes e 473 curados)

-Mimosos do Sul (648 casos, 4 mortes e 596 curados)

-Presidente Kennedy (610 casos, 17 mortes e 540 curados)

-Iúna (527 casos, 20 mortes e 462 curados)

-Piúma (452 casos, 13 mortes e 345 curados)

-Iconha (364 casos, 0 mortes e 331 curados)

