Rapaz baleado ao ter malote roubado em Cachoeiro está em estado grave e família pede orações 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 612

O jovem baleado na tarde desta segunda-feira (3), durante um assalto na rua Samuel Levy, próximo a Ponte de Ferro, em Cachoeiro de Itapemirim, está internado em estado grave em um hospital particular de Cachoeiro.

Segundo uma publicação do pai, que estava junto ao filho no momento do assalto, o rapaz teve o pulmão perfurado, e a bala está alojada na oitava vértebra da coluna, após ser atingido por um tiro no tórax. Seu estado é delicado.

Na mesma mensagem, o homem que assistiu o filho ser baleado pelos criminosos, pediu orações aos amigos, familiares e desconhecidos, para a recuperação do jovem.

Ainda ontem, imagens dos – possíveis – criminosos foram repassadas à polícia, e apesar das buscas, a dupla não foi localizada até o momento.

O crime

Na tarde desta segunda, pai e filho estacionaram o veículo em que estavam próximo a Ponte Ferro, na rua Samuel Levy, e no momento em que seguiriam para um banco próximo dali, foram abordados por dois criminosos em uma moto, que levaram o malote que estavam com as vítimas.

No pacote, estavam R$ 44 mil em dinheiro e outros 20 mil em cheques. O filho, na tentativa de recuperar o dinheiro e defender o pai, reagiu, e foi atingido por um tiro no tórax . Um dos bandidos, que estava com a arma, disparou cinco vezes contra pai e filho.

Ele foi socorrido para um hospital particular de Cachoeiro, onde permaneceu internado, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

