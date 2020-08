Quase 90% dos casos de Covid-19 em Cachoeiro estão curados; veja os bairros com mais registros

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 235

Quase 90% dos casos de Covid-19, em Cachoeiro de Itapemirim, estão curados. É o que mostra a atualização do Painel Covid-19, do Governo do Estado, deste sábado (1º). Dos 3.537 infectados, 3.089 já estão livres do vírus, ou seja, há 448 casos ativos da doença no município. Nas últimas 24 horas, duas pessoas morreram pela doença, totalizando 107 óbitos. A cidade conta com 8.986 notificações, sendo 2.476 descartadas e 2.973 sob suspeita.

Os cinco bairros com mais casos são:

-Vila Rica: 172 casos e 5 mortes

-Gilberto Machado- 129 casos e 1 morte

-Zumbi: 122 casos e 7 mortes

-Aquidaban: 110 caso e 8 mortes

-Aeroporto: 105 casos e 4 mortes

