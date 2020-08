Produtor de laranja muda percepção sob propriedade após Assistência Técnica e Gerencial

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 6

Advertisement

Advertisement

O produtor de laranja de Jerônimo Monteiro, Márcio Machado Cattem, comemora o aprendizado que teve ao ser atendido pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES), em parceria com o Incaper e a Associação dos produtores rurais do município. Seu Sítio Açudinho é bem diversificado: além dos mil pés de laranja das variedades Pera Mel, Valencia e Folha-Murcha, produz café conilon e cria gado de corte. Leia mais em Revista Safra ES

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.