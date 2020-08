PRF identifica e prende dois foragidos da Justiça em rodovia no Espírito Santo

Na manhã desta quarta-feira (12), agentes da Policia Rodoviária Federal (PRF) prenderam dois homens foragidos da Justiça que trafegavam livremente nas rodovias federais do Espírito Santo.

Umas das prisões aconteceu na BR 101, Km 170 em Linhares. Durante a abordagem de um veículo Fiat/Argo, com dois ocupantes, a equipe da PRF identificou a existência de um mandado de prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o passageiro do automóvel. O condutor e o veículo foram liberados no local.

A segunda prisão ocorreu na altura do Km 270, também na BR 101, no município de Serra. Durante a fiscalização, os agentes da PRF abordaram um veiculo Ford/Fiesta e após consultas ao sistemas, foi verificado que havia um mandado de prisão para o condutor, expedido pela 1ª Vara de Ibiraçu, em maio de 2018.

Os dois homens foram detidos e encaminhados, respectivamente, ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares e Serra.