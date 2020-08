Prefeitura de Guaçuí inaugura “mini ginásio” em São Miguel do Caparaó

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Guaçuí inaugurou, na manhã desta quinta-feira (13), a quadra poliesportiva “Romolino Barglini”, da Escola Municipal Professora Guiomar Soares Azevedo, localizada no distrito de São Miguel do Caparaó. Mas como todas autoridades presentes afirmaram, a obra – construída com recursos do Governo Federal e contrapartida do município – mais parece um “mini ginásio”, diante da sua estrutura.

Continua depois da publicidade

A solenidade seguiu as regras de distanciamento, com a presença de um número reduzido de pessoas usando máscaras. Estavam presentes representantes do homenageado que dá nome à quadra, homenagem esta vista como merecida e que valoriza uma pessoa que trabalhou pelo distrito, quando era um assentamento, e por sua família, além de autoridades, servidores e moradores da localidade. O nome foi sugerido pelo vereador José Luiz Pirovani que não pode estar presente, devido a uma situação de força maior.

O presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, Ângelo Moreira, que elogiou a obra e pediu licença para não chamar de quadra, mas sim de ginásio de esportes. “É uma bela obra e só tenho o que agradecer por estar ao lado de alguém, como a prefeita Vera Costa, que valoriza o dinheiro público, administra com responsabilidade, cumprindo os compromissos, mesmo num momento de pandemia que trouxe perda de receita”, disse. “Vamos sentir saudades da Vera, porque – com a licença de seus antecessores – a melhor que já tivemos”, completou.

O vice prefeito Miguel Riva também estava presente e destacou que o povo trabalhador de São Miguel do Caparaó merece uma obra como essa, também chamando a quadra de ginásio. Ele elogiou a eficiência dos servidores municipais, responsáveis pelas as obras e serviços da Prefeitura acontecerem, e a escolha do nome homenageado. “Romelino foi um homem especial, trabalhador e foi um dos pioneiros da região”, disse. Ele também voltou a destacar sua parceria com a prefeita Vera Costa. “Essa é uma parceria de oito anos, porque estou ao lado dela desde o começo e vou estar até o dia 31 de dezembro, até porque temos muitas obras para inaugurar”, enfatizou.

Continua depois da publicidade

O deputado estadual Luciano Machado lembrou de sua época como prefeito de Guaçuí, recordando que “construímos uma história nessa comunidade que descobriu seu sentimento de pertencimento”, além de também destacar a família homenageada que, segundo ele, simboliza todo o assentamento. Ele falou sobre as estradas do programa Caminhos do Campo que, inclusive, liga São Miguel do Caparaó à sede de Guaçuí. “O Caminhos do Campo ficou cinco anos sem manutenção, falei disso na Assembleia, e o governador Renato Casagrande tomou a decisão de recuperar essas estradas e já temos uma empresa fazendo tapa-buracos na estrada que vem até aqui”, colocou.

Não tem em outro lugar

Advertisement

Continua depois da publicidade

O deputado federal Josias da Vitória estava presente, atendendo a um convite de Vera Costa, e disse que é sempre muito bom comemorar uma obra dessa e poder destacar uma grande administração como a da prefeita de Guaçuí. “A Vera está trabalhando com muito carinho, colocou em dia as dívidas do município e paga também em dia os salários dos servidores, além de realizar uma quantidade de obras como não tem em outro lugar”, destacou. “A vida pública não é fácil e muita gente reclama de quem está á frente de uma administração, mas quando convidamos alguém da iniciativa privada para concorrer a um cargo público, não quer”, afirmou.

A prefeita Vera Costa destacou que o distrito de São Miguel do Caparaó já recebeu vários investimentos de sua administração, como calçamentos de ruas, montagem de cozinha industrial para mulheres produtoras, reforma da escola e agora o Ginásio, entre outros serviços. Ela também falou das várias obras que estão sendo realizadas, inclusive, com a parceria do deputado federal Da Vitória. “Só amanhã (sexta-feira), vamos inaugurar quatro obras”, contou. “E uma obra dessa, como esse mini ginásio aqui, depende do trabalho de muita gente, de um bom projeto e o município precisa estar em dia, por isso, desde o começo, mergulhamos no trabalho e, hoje, estamos entregando as realizações para a população”, completou.

Também estavam presentes o deputado estadual Marcelo Santos, os secretários municipais Marcello Lougom Rodolfo (Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos), Liomar Luciano de Oliveira (Educação), Adriana Peixoto (Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda), Heliene Coelho (Planejamento), Waleska Guaitolini (Gestão Administrativa e Recursos Humanos) e Maria Alice Moulin (Meio Ambiente), além do procurador geral do município, Ailton da Silva Fernandes, o diretor do SAAE, Ivan Viana, o chefe de gabinete, Vitor Moraes, o coordenador da Defesa Civil, Joilson Wagner, e dos vereadores Professor Cícero, Zé Ruim e Paulinho do Vitalino.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.