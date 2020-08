Praça da Barra é entregue à população de Marataízes

Por Redação - Redação 67

A obra da nova Praça Antônio Jacques Soares, a Praça da Barra, enfim foi concluída e o espaço de lazer entregue à população nesta sexta-feira, 07 de agosto. Alvo de muitos elogios, mas também de algumas críticas devido à demora na sua execução, a nova praça da Barra foi recebida com muita satisfação e elogios pelos moradores da região, que passam a contar com um novo espaço de lazer.

Licitada por 2.192.922,46 (dois milhões cento e noventa e dois mil novecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), a ordem de serviço foi foi assinada em 11 de setembro de 2017. No entanto, a empresa vencedora da licitação, Pilartex Construtora Eireli EPP, iniciou a obra, Em janeiro de 2019, a empresa entrou em processo de falência e protocolou na Prefeitura de Marataízes um pedido de paralisação da obra e rescisão de contrato. Uma a nova empresa foi contratada, mas atrasou o cronograma em 10 meses, vindo a concluir os trabalhos neste mês de agosto de 2020.

“Essa é uma obra muito importante para a nossa comunidade. A falência da empresa contratada nos pegou de surpresa e atrasou muito a entrega das obras da praça. Corremos contra o tempo, especialmente em relação aos prazos lentos da administração pública, mas conseguimos contratar outra empresa que concluiu os trabalhos. Valeu a pena, pois temos uma área de lazer que vai ser referência na nossa região”, destacou o prefeito Tininho Batista.

A Praça Antônio Jacques Soares de 7.304,80 m² de área, é um espaço multiuso, possuindo estrutura de lazer e convivência e um complexo esportivo para atender cidadãos de todas as idades, incluindo portadores de necessidades especiais. A área tem campo de futebol society, quadra de vôlei, ambos iluminados, além de equipamentos para exercícios físicos.

As crianças têm seu espaço garantido com um grande play-ground com brinquedos diversos, incluindo um balanço para cadeirantes. Tanto no momento de eventos como no de lazer diário, o local conta com um complexo de edificações que darão apoio à praça e a seus usuários com um quiosque duplo, banheiros com sanitários masculino, feminino e PNE (para ambos os sexos).Além disso, mais de 30 lixeiras instaladas em todo o seu espaço, calçadão no entorno, e chafariz luminoso.

Outro destaque, que facilita o acesso à praça, são os estacionamentos laterais, áreas sombreadas com pergolados de madeira e um projeto paisagístico com árvores nativas, dentre elas Palmeira Jerivá, Pata de Vaca, Chuva de Ouro, vários Ipês nas cores branco, rosa e amarelo, bancos, plantio de diversas espécies de plantas ornamentais e placas de gramas, e uma baia para ônibus com um ponto de ônibus coberto, paralelos à Av. Simão Soares. Também foi instalado um totem informativo digital, com tecnologia avançada, onde a população terá acesso a informações como hora, data, temperatura.

A urbanização não se limitou à praça, estendendo-se até as proximidades da escola municipal José Marcelino, integrando o prédio escolar à área da praça.

