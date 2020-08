Polícia Civil prende homem que assassinou companheira na frente do filho em Ibatiba

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 288

A Polícia Civil de Ibatiba prendeu no fim da tarde desta quinta-feira (13) o principal suspeito, de 34 anos, de ter matado a companheira de 20 anos, Paula Reinoso de Matos. A jovem foi morta a facadas, na tarde do último domingo (9), durante uma discussão com o marido.

Vizinhos contaram à polícia, que tudo aconteceu na frente do filho do casal, de 10 meses. Paula chegou a sair para rua, com o bebê no colo e pediu por ajuda. Ela foi socorrida por vizinhos, mas morreu após dar entrada no Pronto Atendimento do município.

A prisão ocorreu em uma ação da Delegacia de Ibatiba com a Regional de Venda Nova do Imigrante.

Paula recebia, frequentemente, a visita da Patrulha Maria da Penha, serviço de proteção a vítimas de violência doméstica disponibilizado pela PM, após diversas agressões sofridas pelo suspeito de assassina-la. Mas em junho deste ano, ela pediu a suspensão das visitas, alegando ter reatado com o agressor.

De acordo com o delegado Cláudio Rodrigues, em depoimento, o homem afirmou que esfaqueou a então companheira após sofrer agressões por parte da mulher, além diversas humilhações e ofensas durante a discussão, ao ponto dele ficar extremamente nervoso e cometer o crime. Porém, a polícia não acredita nesta versão.

O homem se entregou na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante após uma estratégia da Polícia Civil, que aguardou o mandado de prisão ser expedido para que ele cumprisse com o combinado.

Após os procedimentos, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

