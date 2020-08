Polícia Ambiental flagra desmatamento em área nativa da Mata Atlântica em Ibatiba

Por Redação - Redação 14

Em atendimento à denúncia anônima sobre desmatamento, uma equipe da Polícia Ambiental de Guaçuí, na tarde dessa sexta-feira (7), constatou a derrubada de uma área de 3.870m² de vegetação nativa da Mata Atlântica na região de Água Limpa, zona rural de Ibatiba, e ainda a abertura de estrada para carreador de lavoura, totalizando assim a degradação de uma área de 5.802m².

As árvores derrubadas possuíam diâmetro de tronco entre 10 e 80 cm.

Um homem de 29 anos foi responsabilizado pelo fato e vai responder por destruir vegetação em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, crime previsto no art. 38-A da Lei Federal 9.605/98, que prevê pena de detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

A Polícia Ambiental alerta que para supressão de vegetação nativa é necessário à autorização do órgão ambiental competente. Que qualquer pessoa que saiba da ocorrência de crime ambiental pode realizar a denúncia anônima através do número 181, ou pelo sítio eletrônico https://disquedenuncia181.es.gov.br.

