PL do Governo do ES sobre prazo para pedir quitação de débitos é aprovado na Ales

Por Redação - Redação 48

Advertisement

Os deputados aprovaram, durante a sessão ordinária virtual desta quarta-feira (12), mudança de prazo para que o contribuinte faça requerimento de quitação de débitos tributários com benefícios previstos na lei do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A aprovação do Projeto de Lei 383/2020, de autoria do Executivo, é uma flexibilização que vai permitir um aumento de arrecadação ainda durante a pandemia.

Continua depois da publicidade

Em plenário, a matéria tramitou em urgência, foi analisada pelas comissões de Justiça e de Finanças e não recebeu votos contrários. Com a mudança, o Poder Executivo poderá definir em ato o prazo para que o cidadão com passivo fiscal dê início ao processo de pagamento de débito.

O prazo previsto na legislação em vigor, Lei 11.119/2020, é de 60 dias a contar do dia 1º de abril. O PL ainda trata do processo de julgamento sobre a redução de multas e deixa de exigir a multa para os contribuintes que não enviarem a escrituração fiscal digital.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.