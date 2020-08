Pedro Nunes apresenta suas propostas como pré-candidato a prefeito em Castelo

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 51

O AQUINOTICIAS.COM segue abrindo espaço para que os pré-candidatos a prefeito do Sul do Espírito Santo apresentem suas propostas para governar suas cidades nos próximos quatro anos, pontuando suas perspectivas diante do quadro que será instaurado em vários aspectos no pós-pandemia.

Em Castelo, Pedro Nunes de Almeida, popular “Pedro da Caixa”, 64 anos, teve oportunidade de atuar como vice-prefeito entre 2017 e 2019. Agora, conhecendo de perto os anseios da comunidade, se diz preparado para administrar uma das maiores cidades da região, se colocando como pré-candidato a prefeito pelo PL, partido com forte ligação ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no ES.

Confira a entrevista com o pré-candidato!

AQUINOTICIAS.COM – Quem é o pré-candidato?

Pedro Nunes – Sou natural de São José do Calçado – ES, onde vivi minha infância e adolescência. Em 1976 ingressei na Caixa Econômica Federal, instituição em que trabalhei por 34 anos. Em 1978 fui transferido para a cidade de Castelo, ocasião em que iniciei minha história com o município. No ano seguinte casei com Gerusa Barbiero, castelense, nascida e criada na comunidade de Apeninos. Em 1981 inaugurei a agência de Venda Nova do Imigrante como o primeiro gerente geral nessa unidade. Fui também gerente na agência de Domingos Martins, e retornei a Castelo em 1993 como gerente geral, onde me aposentei pela Caixa Econômica em 2010.

Em paralelo ao trabalho na Caixa Econômica Federal, exerci a presidência da CACAL e também, por dois mandatos, a do Rotary Clube de Castelo.

Formado em direito pela FDCI, possuo o título de Advogado, além de contabilista e de corretor de imóveis.

Atuei como vice-prefeito da cidade de Castelo no período de 2017 a 2019, quando tive a oportunidade de conhecer os desafios da gestão municipal e me propus a servir ao município com honestidade e seriedade.

Que razões levaram você a colocar seu nome à disposição para disputar a Prefeitura?

Quando vice-prefeito tive a oportunidade de conhecer inúmeros anseios da população e como prefeito terei condições de lutar para realizá-los e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do município.

Como estão as articulações para viabilizar sua candidatura a prefeito?

Estamos consultando e conversando com todos os setores da sociedade.

Se o seu nome for homologado pela convenção do seu partido, quais as principais propostas que levará ao eleitor?

Quero melhorar as estradas vicinais utilizando produtos mais eficientes, visando otimizar o escoamento da produção agropecuária e potencializar o desenvolvimento do Turismo e Agro Turismo de nosso município, proporcionando melhores oportunidades de negócio e emprego. Vamos realizar a manutenção e fortalecimento de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e assistência social. É preciso uma restruturação administrativa.

Queremos criar a Secretaria de Desenvolvimento Rural, unificando a atual Secretaria de Interior com a Secretaria de Agricultura, com o objetivo de usar os mesmos equipamentos em ações que beneficiam os produtores em projetos de aumento de produção, consequentemente gerando mais recursos em circulação no município. Criar projetos que incentivam o esporte, cultura e lazer, também farão parte do nosso Plano de Governo.

Na área econômica, vamos criar uma Sala do Empreendedor para facilitar a abertura e a manutenção de empresas em nosso município, objetivando aumentar a arrecadação e a empregabilidade, além de estabelecer outras políticas públicas de fomento a economia. Também queremos criar uma sala para elaboração de projetos e captação de recursos. É preciso desenvolver mecanismos para desburocratizar os serviços prestados à população. Outro ponto a ser destacado é que vamos resolver o problema dos cemitérios municipais.

De onde sairão os recursos para colocar em prática suas propostas?

Recursos próprios, através de convênio com o Estado e Governo Federal e faremos parceria com a iniciativa Público Privada.

Qual o perfil ideal do vice para compor sua chapa?

No meu entendimento, o perfil do vice tem que ser o mesmo do prefeito, zelador do patrimônio público, honesto e que tenha capacidade de assumir o município e dar continuidade na ausência do titular.

O que o leva a acreditar que poderá vencer as eleições deste ano?

Por observar o clamor da população por uma administração com mais gestão pública, sem aventura, respeitando os valores, tradições e os demais ideais conservadores, e por me sentir preparado para atender a essa expectativa do castelense.

Como você vê a sua cidade, atualmente?

Nossa cidade de Castelo tem um potencial muito grande, porém, precisa de uma gestão mais eficiente e de reorganização para que possa ser melhor cuidada e voltar a crescer.

Qual será o maior desafio para o próximo gestor, no seu ponto de vista?

O maior desafio será o reequilíbrio financeiro do município no pós-pandemia, para que possamos melhorar as condições de saúde, emprego e educação, que foram fortemente atingidos.

Se eleito, como vai lidar com o Poder Legislativo?

De forma institucional, com respeito e diálogo.

