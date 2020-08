Parraro Scherrer anuncia desistência à disputa pela Prefeitura de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 112

Na manhã desta quinta-feira (6), em seu programa de rádio, o radialista cachoeirense Parraro Scherrer (PSC), anunciou sua desistência à pré-candidatura a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.

“Depois de conversar com a direção da rádio, conversar, principalmente, com meus patrocinadores, tanto do meu programa de rádio e na televisão, essa decisão foi tomada”, disse Scherrer.

Com 30 anos de atuação no radialismo, Parraro acredita que a participação na política, neste momento, não seria positiva para a imagem de algumas empresas que possuem contratos de publicidade com ele.

Atualmente, o PSC é a sigla que mais tem pré-candidatos a prefeito no município. Dentre os nomes, estão o do pastor Josué Batista, do ex-vereador Chiquinho e do empresário Joelmo Pontes.

