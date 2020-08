Oito linhas de ônibus em Cachoeiro passam a contar com mais horários

Por Redação - Redação 36

Com a saída de Cachoeiro de Itapemirim do nível moderado para o nível baixo, no mapa de gestão de risco da Covid-19, o transporte coletivo municipal começou, nesta terça (11), a passar por adequações na operação.

Segundo a Agersa (Agência Municipal dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim), as primeiras mudanças são em oito linhas que passam a ter as grades de horários reformuladas para atendimento adequado ao risco baixo.

“As mudanças constituem em mais viagens ao longo do dia, propostas de atendimentos aos sábados e domingos, além de aumentar os atendimentos após as 18h”, explica Vanderley Teodoro de Souza, diretor-presidente da Agersa.

As linhas que recebem a reformulação na grade de horários e passam a ter mais viagens diárias atendem aos seguintes bairros: Alto Bela Vista, Monte Belo, Alto União, São Geraldo, Nossa Senhora da Penha, Coronel Borges e São Luiz Gonzaga, além da linha Circular Santa Cecília.

“Essas foram as primeiras linhas que começaram a operar com as adequações para risco baixo, mas as demais linhas sofrerão adequações, gradativamente, à medida que o aumento da demanda, em cada linha, for observado”, ressalta Vanderley Teodoro de Souza.

Vale lembrar que, embora Cachoeiro tenha retornado para o risco baixo, o uso de máscaras nos coletivo ainda é obrigatório.

Para conferir todos os novos horários, basta acessar o site da Agersa (agersa.es.gov.br) ou da concessionária Novotrans (novotrans.com.br).

