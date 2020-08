Obras de drenagem e pavimentação seguem em ritmo acelerado no interior de Anchieta

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

As obras de drenagem e pavimentação de ruas de comunidades do interior de Anchieta seguem firmes. Nas localidades de Alto Pongal, Itaperoroma Baixa e Itaperoroma Alta as obras já foram finalizadas. Já em Piratininga, Limeira e Simpatia estão em andamento.

Continua depois da publicidade

Em Alto Pongal foram drenadas e pavimentadas as vias Carlos Salvares, Albino Salarini e Silvio Passamani. Já em Itaperoroma Baixa estão sendo beneficiadas a rua Gaudêncio e a via que liga à escola local. Em Itaperoroma Alta foi um trecho próximo à sede da comunidade. Na localidade de Piratininga o serviço é na via principal. Em Limeira serão três ruas e em Simpatia uma via.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o pacote de pavimentação rural também irá atender as comunidades de Arerá e Belo Horizonte. Nessas localidades ainda não foi autorizado o início das obras em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Mas, segundo o titular da pasta, Leonardo Abrantes, os serviços devem iniciar em breve em razão da celebração de uma parceria com o governo estadual pelo programa Pavimentação Rural.

Conforme Abrantes, o Estado irá fornecer o material e o município irá contratar os serviços de mão de obra para pavimentar as vias. “Devido a pandemia foi necessário atrasar algumas obras, mas com essa parceria poderemos retomar a pavimentação de comunidades rurais já elencadas em nosso cronograma de serviços”, disse.

Continua depois da publicidade

Segundo o prefeito Fabrício Petri, as obras são essenciais e estão dando mais acessibilidade aos moradores dos referidos bairros. “Temos outros projetos de pavimentação, além dessas localidades rurais e dos bairros da sede que já estão sendo contemplados. Mas em virtude da pandemia, ainda não pudemos autorizar todos os serviços”, esclarece o prefeito.

Na sede, 19 vias dos bairros Anchieta e Nova Anchieta estão recebendo os serviços de drenagem e pavimentação. Com as obras de construção dos muros de contenção da maré, ruas dos bairros Ponta dos Castelhanos e Vila Samarco também foram contempladas.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.