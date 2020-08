Número de curados da Covid-19 ultrapassa o de novos casos em Cachoeiro em 24h

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 129

As atualizações do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), desta quarta-feira (12), mostram que os números de curados do novo coronavírus superaram o de novos casos em Cachoeiro de Itapemirim nas últimas 24 horas. Foram 49 curados contra 43 novas confirmações.

A maior cidade do Sul do Estado totaliza 4.084 infectados, sendo 119 óbitos e 3.771 curados. Os bairros com mais registros são: Vila Rica (193 casos e 5 mortes), Gilberto Machado (152 casos e 1 óbito), Zumbi (147 casos e 8 óbitos), Aquidaban (134 casos e 9 mortes) e Aeroporto (115 casos e 5 óbitos).

