Modelo capixaba teve 40% do corpo incendiado após suposta discussão com namorada

A mulher que teve o corpo incendiado em um condomínio da Serra, na Grande Vitória, na noite de segunda-feira (10) é a modelo Katiuscia Silva, de 31 anos. Ela teve 40% do corpo queimado e, de acordo com as primeiras informações, após uma discussão com a namorada, a vítima teria saído do apartamento com o corpo em chamas pedindo ajuda. (Vídeo no fianl da matéria)

Vizinhos acionaram uma ambulância do Samu, que socorreu a jovem para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Ela permanece internava com queimadura graves e seu estado de saúde é estável.

Vizinhos relataram que as duas teriam discutido e, em determinado momento, uma teria ateado fogo na outra.

O fogo atingiu o cabelo, rosto e costas da vítima. A namorada, de 21 anos, e os vizinho ajudaram a apagar as chamas até a chegada do Samu. Veja o vídeo:

