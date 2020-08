Por Redação - Redação 5

Neste início de mês (03 a 07/08), o preço do mamão formosa disparou nas principais regiões produtoras. No norte do Espírito Santo, a variedade se valorizou 107%, sendo comercializada por R$ 1,14/kg. Já no Oeste da Bahia, o aumento foi de 89%, com média de R$ 1,20/kg. Leia mais em Revista Safra ES

