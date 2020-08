"Lutaremos com punho de ferro contra pessoas que tentam puxar Vargem Alta para o buraco", diz pré-candidato do Patriota à prefeitura

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 153

Pelo Partido Patriota, Rodrigo Oliveira, mais conhecido como cabo Rodrigo, é o pré-candidato na disputa pela Prefeitura de Vargem Alta. Nascido no município, atuou por duas décadas como comerciante e está há onze anos no quadro da Polícia Militar, oito deles em Vargem Alta.

“Nunca ocupei outro cargo público eletivo, nem fui candidato à nada. Desde muito novo trabalhei na iniciativa privada e, posteriormente, no meu próprio comércio. Na sequência, como servidor público na Polícia Militar. Cresci com e em Vargem Alta e a conheço como ninguém”.

Confira a entrevista completa:

Quais razões levaram o senhor a colocar seu nome à disposição para disputar a prefeitura?

Como morador, comerciante e policial militar do município, ouço, presencio e vivo todos os problemas que aqui acontecem. Acredito que sou o único que sabe dos reais problemas em nossa cidade, e também tenho certeza que sou o único com coragem de corrigir todos os problemas de Vargem Alta. O povo não tem uma forma de diversão para usufruir. Vargem Alta, hoje, é um município considerado abandonado.

Como estão as articulações para viabilizar sua candidatura a prefeito?

Articulações somente serão aceitas e feitas com partidos de direita, e com pessoas que queiram enfrentar os reais problemas de Vargem Alta. Alguns partidos já se mostraram com coragem e vontade de assumir essa responsabilidade. Estamos conversando e analisando.

Se o seu nome for homologado pela convenção do seu partido, quais as principais propostas que levará ao eleitor?

Hoje, todos os setores em nosso município sofrem e precisam de investimento. Todavia, o turismo e a segurança pública nunca tiveram qualquer tipo de investimento. Temos projetos já prontos para todos os setores da prefeitura, projetos que fomos pessoalmente conhecer em outras cidades do nosso e outros Estados do país. A principal proposta é fazer com que Vargem Alta possa caminhar com suas próprias pernas e não dependentes exclusivamente de verbas das esferas estadual e federal. Outra principal medida a ser tomada em Vargem Alta é somente contratar pessoas do nosso município, pessoas que saibam dos verdadeiros problemas e suas soluções para nossa cidade.

De onde sairão os recursos para colocar em prática suas propostas?

Como já descrito, Vargem Alta não explora e nunca incentivou o turismo. Não existe também o incentivo ao beneficiamento dos produtos que são produzidos em nosso município. Precisamos ressuscitar o comércio varejista, incentivar as empresas já consolidadas, beneficiar os produtos aqui produzidos e assim, em parceria com o governo federal, alavancar nosso município.

Qual o perfil ideal do vice para compor sua chapa?

Será uma pessoas com idoneidade moral, honestas, que agem sempre de acordo com a moral e os bons costumes. Qualquer pessoa diferente desses princípios não será aceita em nosso meio.

O que o leva a acreditar que poderá vencer as eleições deste ano?

Tenho a certeza da vitória nas urnas pelo fato de saber que a maioria da população de Vargem Alta é composta por pessoas de bem, pessoas que querem renovação, querem deixar de viver neste inferno que Vargem Alta está virando, onde bandidos de outros municípios estão vindo morar e algumas pessoas os recebem de braços abertos. Esse pequeno grupo de malfeitores será combatido pela nossa política de combate à criminalidade e o povo já está a nosso favor. Prova disso foi o resultado nas eleições para presidente, onde nosso presidente Bolsonaro teve 77,23% dos votos em Vargem Alta.

Como você vê a sua cidade, atualmente?

Todos os setores em Vargem Alta estão destruídos e sucateados. Outros, nunca existiram para tentar melhoria da vida da população. Vargem Alta está regredindo, parada no “fundo do poço”, e precisa de socorro imediato para voltar à sua vida normal.

Qual será o maior desafio para o próximo gestor, no seu ponto de vista?

Trazer de volta a antiga Vargem Alta. Um lugar excelente de se viver, com paz e tranquilidade, com qualidade de vida. Temos a certeza de que vamos conseguir, mesmo sabendo que já existem pessoas que estão tentando nos prejudicar. Lutaremos com punho de ferro contra essas pessoas que tentam puxar Vargem Alta para o buraco.

Se eleito, como vai lidar com o poder legislativo?

Com transparência e união. Todos os projetos serão analisados, uma administração onde se ouve novas ideias, independente do lado político de cada um. Qualquer pessoa que queira o melhor para Vargem Alta será bem-vinda, caso contrário, não terá qualquer tipo de apoio ou será ouvido.

Se o senhor tiver algo mais a acrescentar…

Como foi dito, sou morador, comerciante e policial militar. Sou o único candidato com esses requisitos, tenho disciplina militar e não aceitei esse desafio para ficar mentindo para as pessoas. Serei candidato a prefeito até o fim e mostrarei através de meus projetos que Vargem Alta tem salvação. Não estou aqui para trocar secretarias em apoio na campanha e desprezo quem faça isso. Somos de direita extrema e partidários do presidente Jair Bolsonaro. Acreditamos no combate à corrupção e na luta pela verdade. Abriremos um canal direto com a prefeitura para que a população possa passar direto para o prefeito seus problemas e acharmos uma boa solução.

