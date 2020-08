Lua oculta o planeta Marte da madrugada deste domingo (9)

Por Redação - Redação 60

Na madrugada do domingo, 9 de agosto, ocorre a ocultação de Marte pela Lua. Marte está especialmente vermelho e vai se “esconder” atrás da Lua, pela sua borda inferior. Poucas áreas no Brasil terão o privilégio de ver este evento que está sendo considerado raro, pois em 9 de agosto, a Lua estará num grau de iluminação que vai permitir ótima visualização do evento.

Tudo acontece na madrugada de 9 de agosto, depois das 4 horas, mas poucas áreas do planeta e do Brasil terão a oportunidade de ver todo o evento a olho nu.

No Brasil, as condições do tempo prometem ajudar porque a visibilidade estará excelente por causa do ar bem seco que predomina sobre o país há vários dias. A ocultação de Marte se repete em 6 de setembro, mas nesta data, a Lua estará está quase cheia e o excesso de brilho lunar vai dificultar muito ver Marte. Além disso, não sabemos as condições do tempo.

Em outubro, ainda vai ocorrer um outro evento de ocultação de Marte pela Lua, mas só será visível numa estreita faixa em parte do litoral do BR e não sabemos como estará a nebulosidade.

Previsão do tempo para o evento de 9/8/2020

Uma grande e forte massa de ar seco predomina sobre o Brasil e mantém os níveis de umidade do ar bastante baixos na maior parte do dia. Isto vem dificultando a formação de nebulosidade por quase todo o país e a ocorrência de chuva.

É esta situação que vai prevalecer durante o fim de semana 8 e 9 de agosto de 2020. A região entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e o Triângulo Mineiro onde o evento poderá ser visto apenas com telescópio, terão pouca ou nenhuma nebulosidade.

Para estado de São Paulo, leste de Mato Grosso do Sul, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, incluindo as capitais, a previsão também é de tempo firme, sem risco de chuva.

A situação de baixa umidade do ar é a condição ótima para as observações astronômicas.

A meteorologista Josélia Pegorim conversou com o professor Marcos Calil sobre o evento da ocultação de Marte pela Lua no podcast O Clima entre Nós.

