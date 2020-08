Importância da amamentação será tema de live do Hospital Evangélico de Cachoeiro

Por Redação - Redação 26

No dia primeiro de agosto foi celebrado o Dia Mundial da Amamentação e com ele chega também o Agosto Dourado, um mês inteiro dedicado a falar sobre a importância deste ato que não é somente alimentar o bebê, mas é também uma forma de protegê-lo, aproximá-lo mais a sua mãe e nutri-lo de uma forma que nenhum outro alimento poderá nutrir. O assunto será tema de uma live nesta quarta-feira (4), realizada pelo Instagram do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), o @hospitalevangelico, a partir das 20h

O Heci possui o único Banco de Leite Humano do Sul do Espírito Santo. Isso significa que atende a uma demanda de 16 municípios. “Precisamos estar sempre com estoques bons para não deixar faltar para ninguém”, explica a enfermeira coordenadora do setor, Reneida Carvalho.

Segunda ela, foram coletados, em junho 120,4 litros de leite de 79 doadoras. Já em julho esses números caíram para 91 litros e 46 doadoras. “Ainda estamos com o estoque bom, mas a queda dos números nos preocupa”, disse.

O assunto será debatido na live com a assessora de comunicação da instituição, Denise Vieira, onde serão explicados todos os pontos importantes sobre a amamentação e doação.

Doações

Todas as mães que estejam amamentando e não apresentem sintomas gripais são candidatas a doar leite. E não precisa nem vir ao banco de leite. A coleta é feita em casa pela unidade móvel do Heci. Basta ligar para o setor, (28) 3526-6199. Mas quem quiser comparecer ao Banco de Leite, o funcionamento é de 7h as 19h, todos os dias.

