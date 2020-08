Guaçuí volta a registrar caso de Covid

Por Redação - Redação 13

Neste domingo (9), o Boletim da Vigilância Epidemiológica registra a confirmação de mais um caso de Covid-19 em Guaçuí.

Assim, o município passou de 263 para 264 casos confirmados, sendo 20 em isolamento e 232 casos curados. O município tem 12 óbitos.

Já os casos investigados caíram de 142 para 138, sendo que são 91 casos de alta, após monitoramento, e 47 casos em investigação. Os casos descartados subiram de 349 para 354.

E as notificações foram de 754 para 756.

A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Guaçuí decidiram que não serão mais divulgadas as localidades dos casos confirmados, curados e nem dos óbitos no boletim. As pessoas que tiverem interesse sobre essa informação deverão acessar o Painel da Covid-19 do Governo do Estado.

