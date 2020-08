Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 103

O primeiro evento drive-in no Sul do Estado, o Caparaó Drive-In Show, vai ser realizado em Guaçuí no mês de setembro e acaba de divulgar a programação musical completa que será bem eclética, indo do rock n’ roll até o sertanejo universitário. Clique aqui e confira a matéria completa pelo GUIA A:

