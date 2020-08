Grupo de samba cachoeirense atinge mais de 70 mil visualizações em live do Dia dos Pais

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 101

Uma marca história no Sul do Espírito Santo! O grupo Bambas do Samba, de Cachoeiro de Itapemirim, realizou uma live no último domingo (9), em homenagem ao Dia dos Pais, e atingiu a marca de 70 mil visualizações em seu canal do YouTube (/Bambas do Samba).

