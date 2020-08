"Governantes tentam escravizar nossa população com assistencialismo barato", diz pré-candidato à Prefeitura de Itapemirim

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 50

Vereador em Itapemirim entre 2013 e 2016, Manfrine Delfino Amaro é o pré-candidato do Podemos à prefeitura da cidade. “Por opção e compromisso com meus eleitores não concorri a nenhum outro cargo eletivo na eleição anterior”, explica.

Quais razões levaram o senhor a colocar seu nome à disposição para disputar a prefeitura?

Ver o sofrimento do meu povo, em Itapemirim, causado pela corrupção gritante e má administração que só gerou falta de emprego e queda na geração de renda em nossa cidade. Estou certo que podemos fazer diferente e mudar este cenário.

Como estão as articulações para viabilizar sua candidatura a prefeito?

Entendemos que somos a 3ª via e construímos uma parceria sólida com os partidos Podemos e Avante. Sendo assim, apresento com a minha pré-candidatura uma opção que vai de encontro ao que a população de Itapemirim almeja. Alguém em quem a população pode confiar e que tem projetos engajados no desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda para o nosso município. E claro, com o compromisso de combater de forma rigorosa a corrupção, que tem causado tantos males ao nosso povo.

Se o seu nome for homologado pela convenção do seu partido, quais as principais propostas que levará ao eleitor?

Geração de emprego e renda, valorização de servidores públicos, redução de gastos desnecessários na administração, com consequente aumento de investimentos em todas as áreas deficientes na atualidade, por causa da má gestão e combate à corrupção.

De onde sairão os recursos para colocar em prática suas propostas?

Entendemos que o corte de gastos na administração poupará recursos para investirmos adequadamente nas secretarias que precisam de investimentos. Agindo de maneira correta e calculada não se verá a prática absurda das pedaladas (comum em administrações anteriores). Assim é possível utilizar e investir os recursos do próprio município, que são permitidos por lei, além dos royalties que o município também recebe.

Qual o perfil ideal do vice para compor sua chapa?

Um verdadeiro(a) cidadão(ā) itapemirinense, assim como eu. Uma pessoas de caráter íntegro e sem manchas, ficha limpa. E principalmente alguém que tenha experiência, mas que não seja um “político por profissão”, que só visa aos próprios interesses, e sim uma pessoas que sonha em ter um cidade melhor para todos, uma sociedade mais justa. Precisamos de uma pessoa que não apenas resida em Itapemirim, mas que tem raízes aqui, trabalha, convive com a população, entenda dos negócios e da economia de Itapemirim, pois é preciso conhecer para cuidar bem. Com esses elementos, somados à garra e à coragem, poderemos juntos administrarmos o executivo de Itapemirim e trazer bons resultados.

O que o leva a acreditar que poderá vencer as eleições deste ano?

O anseios da população em acabar com essa guerra política e sede pelo poder que, há anos, assistimos e só nos traz sofrimento. Tenho um nome firme e íntegro e quero ter a oportunidade de colocar em prática propostas que nossa população precisa para sairmos das páginas policiais dos jornais e de escândalos por corrupção e sermos uma cidade verdadeiramente vencedora e justa, pois o nosso povo batalhador merece o melhor. Entendemos que, ao “encurralarmos a corrupção e a combatermos com veemência”, podemos juntos mudar nossa história.

Como o senhor vê a sua cidade, atualmente?

Lamentavelmente, há muitos anos vivemos um caos. Onde os governantes insistem em tentar escravizar nossa população através do assistencialismo barato. Eles não querem de fato gerar emprego e renda, pois fazem da miséria do povo suas pautas para se manter no poder. Sabemos que mudar esse cenário trará independência e equilíbrio para nossa população não apenas financeiramente, mas politicamente. E assim os eleitores poderão escolher seus representantes sem se deixar levar por migalhas de péssimos políticos.

Qual será o maior desafio para o próximo gestor, no seu ponto de vista?

Acertar a desordem provocada por vários dos “gestores” que passaram pelo nosso Executivo. Colocar “a casa em ordem” será um desafio expressivo, afinal, será preciso alguém de coragem e pulso firme para fazer o que é certo. Inclusive, se necessário “cortar na própria carne” para reduzir custos e assim alcançarmos um nível de excelência administrativa. Mas isso representará um benefício para cerca de 30 mil itapemirinenses e não apenas 15% desse quantitativo, que é o que se vê na atualidade.

Se eleito, como vai lidar com o poder legislativo?

Buscaremos trabalhar em harmonia, no entanto, sem barganhas. Entendo que prefeito que tem postura e anda correto não é visto como oportunidade para favorecimentos por vereadores que sejam corruptos. Sabemos que, infelizmente, por vezes, o joio é plantado em meio ao trigo, mas seremos firmes contra a corrupção e as peças podres não irão se criar sob nossa vigilância, a população está cansada dos que não prestam.

