GFC Eventos anuncia o 1° Caparaó Drive-In Show em Guaçuí

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 70

Advertisement

Advertisement

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) afetou diversos setores em todo o mundo e a indústria do entretenimento foi uma das mais prejudicadas. Várias alternativas foram criadas, com as lives, redes sociais e os shows no formato drive-in.

Continua depois da publicidade

Clique aqui e confira a matéria completa pelo GUIA A:

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.