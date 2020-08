Gás natural fica mais barato e redução tem impacto positivo na indústria capixaba

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 130

Advertisement

Advertisement

Os preços de venda de gás natural para as distribuidoras estão mais baixos desde a última segunda-feira (3). A queda foi decidida pela Petrobras, para reafirmar os compromissos definidos para o novo mercado de gás natural do país. Estudo do Ideies divulgado nesta quinta-feira (06) mostrou que a redução de 48%, anunciada pela Petrobras, tem impacto de até 14,1% na tarifa final para a pequena indústria, de 21,6% para a média e 22% para a grande.

Continua depois da publicidade

O economista chefe da Findes e diretor executivo do Ideies, Marcelo Saintive, explicou que o gás natural é um diferencial competitivo importante para a indústria, bem como para a atração de investimento. “A garantia de um preço competitivo é uma condição essencial para manutenção de plantas industrias intensiva no uso do GNL como insumo e para a atração de novos investimentos no Estado”, ressaltou Saintive.

A pesquisa revela que para o consumo industrial de pequeno porte, estima-se que uma redução de 48% no custo de aquisição do gás natural pode alcançar uma queda de 14,1% na tarifa final. Já para o consumo industrial de médio e grande porte, estima-se a redução pode alcançar uma queda de 21,6% e 22%, respectivamente.

Para a presidente da Findes, Cris Samorini, essa notícia da Petrobras é ótima para as indústrias do Espírito Santo. “É um passo importante, já que o gás natural é um insumo e fonte de energia que tem enorme peso na composição de custos de vários setores da indústria, como mineração, celulose, fertilizantes, petroquímico, siderurgia, vidro e cerâmica, alimentos e bebidas. Mas o que vai modernizar mesmo o setor, garantindo maior competitividade e redução nos custos, é a PL 6407, a nova lei do gás, que tramita no Congresso. Esperamos que a classe política entenda a importância dessa medida para a economia do país e aprove o quanto antes. Contamos com o apoio da nossa bancada federal”, destacou Cris.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.