Findes pede à bancada federal apoio para a aprovação da Lei do Gás; nova regra pode gerar 15,6 mil empregos no ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 25

Advertisement

Advertisement

A Findes enviou ofício à bancada federal capixaba nesta sexta-feira (7), solicitando o apoio dos deputados federais do Estado, para a aprovação do PL 6.407/13, a chamada nova lei do gás. O projeto tramita em regime de urgência na Câmara. A mudança vai permitir a redução do preço, com estímulo à concorrência, possibilitando investimentos industriais de R$ 95 bilhões por ano nos próximos cinco anos, segundo cálculos da Confederação Nacional da Indústria. Já a Abrace prevê geração de 4 milhões de empregos no país, sendo 15,6 mil somente no Espírito Santo. O ofício foi assinado pela presidente da Findes, Cris Samorini, e pelo presidente do Conselho de Assuntos Legislativos (Coal) da Federação, Armando Amorim.

Continua depois da publicidade

“O gás natural tem enorme peso na composição de custos de vários setores da indústria, como mineração, celulose, fertilizantes, petroquímico, siderurgia, vidro e cerâmica, alimentos e bebidas, entre outros. A nova lei vai permitir a redução do preço, com estímulo à concorrência, possibilitando investimentos industriais de R$ 95 bilhões por ano nos próximos 5 anos, segundo cálculos da CNI. Já a Abrace prevê geração de 4 milhões de empregos no país, no período de 10 anos, sendo 15,6 mil somente no Espírito Santo”, afirma a presidente da Findes, Cris Samorini.

O ofício enviado à bancada foi assinado por ela e pelo presidente do Conselho de Assuntos Legislativos (Coal) da Findes, Armando Amorim.

A estimativa é que, com a mudança e o estímulo à concorrência, o preço do gás caia 50% em relação à média praticada em 2019, que foi de US$ 14 mm/BTU. Na Europa esse valor é menos da metade, US$ 6,00, e nos EUA, US$ 3,00. Ou seja, o preço no Brasil seria mais competitivo em relação ao mercado internacional.

Continua depois da publicidade

A medida reduz também o preço do gás de cozinha, o GLP, que tem origem nas mesmas bases de produção do gás natural. O GLP custa, para o consumo familiar, R$ 70,00 o botijão de 13 kg. Isso significa cerca de 7% do salário mínimo. Esse preço poderia cair para R$ 35,00.

O gás a preço competitivo também poderá substituir o óleo em usinas termelétricas, reduzindo as emissões de dióxido de carbono na atmosfera. É, portanto, uma alternativa energética mais barata e mais limpa.

Aqui no Estado, a queda do preço do gás para a metade do que é hoje permitiria, segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, a curto prazo, um consumo adicional de 19 milhões de metros cúbicos por dia.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Há projetos prontos à espera de preços mais competitivos no Estado, como a implantação de usinas termelétricas já licenciadas da Imetame, em Aracruz, e GERA, no Porto Central, a conversão de térmica a óleo e duplicação da capacidade das usinas da TEVISA, em Viana e Linhares, e a implantação de uma fábrica de HBI da Vale, em Ubu, além de outros investimentos em indústrias de cerâmica e plástico.

Confira as vantagens da aprovação do pl 6.407/13 no Brasil:

(Fonte: Abrace, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia)

Impactos Econômicos

Em um cenário de queda de 50% dos preços, em relação à média de 2019 (US$ 14 mm/BTU), os seguintes impactos são esperados:

Investimentos, pela indústria energo-intensiva, de R$ 95 bilhões em média (anual), nos próximos 5 anos, chegando a R$ 150 bilhões em 2030 (CNI);

Geração de 4 milhões de empregos em 10 anos (Abrace)

O consumo do gás pelo setor industrial energo-intensivo deverá triplicar até 2030, podendo chegar a 62 milhões de m3/dia (CNI)

Potencial de reverter o atual déficit na balança comercial das indústrias grandes consumidoras de energia, podendo atingir um superávit de R$ 200 bilhões de reais em 2030. Por outro lado, se os preços se mantiverem, o déficit continuará a se deteriorar, podendo atingir o valor de R$ 250 bilhões (CNI)

Ociosidade na infraestrutura do Gás

(Dados ANP 2018)

Unidades de processamento de Gás Natural (UPGN)

Capacidade 2018 – 95 MMm3/dia / ociosidade de 35%

Capacidade 2018 – 95 MMm3/dia / ociosidade de 35% Terminais de GNL

Capacidade 2018 – 41 MM m³/dia / ociosidade (2014-2018) de 63%

Capacidade 2018 – 41 MM m³/dia / ociosidade (2014-2018) de 63% Transporte

Ociosidade: 54%

Investimentos em infraestrutura previstos pelo governo

(Dados atualizados da EPE – PDE 2029)

TOTAL DE R$ 43 bilhões

Gasodutos de escoamento – R$ 13,5 bilhões

Terminais de GNL – R$ 13,5 bilhões

Gasodutos de transporte – R$ 17,6 bilhões

Unidades de processamento de Gás (UPGN) – R$ 11,1 bilhões

Impactos Ambientais

O gás competitivo poderá estimular a substituição de fontes energéticas mais poluentes pelo gás natural (Dados CNI)

O gás competitivo pode substituir até 50% do carvão, 80% do óleo combustível e 80% do GLP na siderurgia.

O gás competitivo pode substituir até 100% do óleo combustível na indústria de vidros.

O gás competitivo pode substituir até 50% óleo combustível, 50% do GLP e 25% do Coque de Petróleo na indústria do alumínio.

O gás competitivo pode substituir até 80% do carvão, 80% óleo combustível, 80% do GLP e 50% do Coque de Petróleo na indústria química.

O gás competitivo pode substituir até 80% do carvão, 25% da lenha, 50% óleo combustível e 50% do GLP na indústria de papel e celulose.

O gás competitivo pode substituir até 50% da lenha, 50% óleo combustível e 25% do Coque de Petróleo na indústria ceramista.

Além disso, o gás natural será o principal combustível de transição para uma economia de baixo carbono, por ser o combustível fóssil que emite a menor quantidade de poluentes. Isto porque o gás natural gera, em média, 27% menos de CO2 que combustíveis líquidos (diesel, gasolina e óleo combustível) e 45% menos de CO2 que carvão, para gerar a mesma quantidade de energia.

Gás de cozinha

Brasil consome 7 milhões de toneladas de GLP por ano, dos quais 2,5 milhões são importados. A abertura do mercado pode quadruplicar a produção de GLP, tornando o país autossuficiente e deixando o GLP mais barato. (Estudo Gas Energy)

Comparativo do custo do GN e GLP (Abrace)

No Espírito Santo e Rio de Janeiro o gás natural é 50% mais caro que o gás de cozinha

Em São Paulo o gás natural é 20% mais caro que o gás de cozinha

Confira as vantagens da aprovação do pl 6.407/13 no Espírito Santo:

(Abrace e Coinfra, Conselho de Infraestrutura da Findes)

No Espírito Santo, a queda do preço do gás para a metade do que é hoje, permitiria, segundo a SEDES, a curto prazo, um consumo adicional de 19 Mm³/dia (milhões de metros cúbicos por dia), criando quase 6.870 empregos permanentes.

Só os projetos prontos à espera de melhores preços do gás no ES somam 18 Mm³/dia, através de investimento direto de US 10,5 bilhões.

Os principais projetos são: a implantação de usinas termelétricas já licenciadas da Imetame, em Aracruz (5,5 Mm³) e Gera, no Porto Central (4,8 Mm³), conversão de térmica a óleo e duplicação da capacidade das usinas da TEVISA, em Viana e Linhares, implantação de fábrica de HBI da Vale, em Ubu (2,0 Mm³/dia), conversão de processos na Arcelor Mittal, em Tubarão (1,5 Mm³/dia) e mais O,2 Mm³/dia de projetos da Biancogrês, indústria cerâmica, e outras indústrias do plástico.

Essa nova demanda da indústria consumidora sozinha justificaria a implantação de novas estruturas já em estudo na EPE, como:

Um gasoduto de escoamento na Rota 6a das plataformas até o Porto Central no Sul do Estado, projetado para uma vazão de 12 milhões de m³/dia, com extensão de 119 Km e diâmetro de 14 polegadas, num investimentos de R$ 2,5 bilhões.

Uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN – também com capacidade para 12 milhões de m³/dia, investimento de R$ 2,6 bilhões.

Um gasoduto de transporte com 480 km de extensão, do sul do Espírito Santo até a região metropolitana de Belo Horizonte, investimento de R$ 3,84 bilhões.

– Esses projetos de nova infraestrutura para gás significam pro ES R$ 9,0 bilhões em investimentos, R$ 1,9 bilhões de aumento na renda e 8.816 empregos novos empregos.

– Somando tudo, dá R$ 19,5 bilhões em investimentos e 15.686 empregos novos empregos.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.