Família busca por idoso desaparecido há uma semana em Conceição do Castelo

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 90

A família do idoso José Simão dos Santos, de 80 anos, está aflita em busca de notícias suas. nesta quarta-feira (5) faz uma semana que ele desapareceu. Ele foi visto pela última vez no dia 29 de julho, na localidade de Pouso Alto, Distrito de Piaçu, em Conceição do Castelo.

Segundo familiares, o idoso mora em Cantinho do Céu, distante cerca de 6 quilômetro de onde ele estava. José Simão sofre de depressão e faz tratamento a base de remédios. Ele é casado e, de acordo com a família, no último ano tem apresentado medo de sair de casa, pedindo apenas para ir na casa de uma filha, em Pouso Alto, onde dormiu na noite de terça-feira passada após ser levado pela esposa.

Após almoçar, ele disse que iria visitar um sobrinho que mora a 500 metros da casa onde o idoso estava. O idos não chegou ao destino e nem foi visto pelos vizinhos da região. A família faz buscas em áreas de mata da região em busca do senhor.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Conceição do Castelo onde, segundo contato da reportagem, o caso está sob análise do delegado responsável.

A família divulgou um cartaz com números de telefone para contato de quem tiver alguma informação que ajude a localizar o senhor José Simão. Os números são: (28) 98103-4770 (Valdirene), 99972-0707 (Maria), (28) 99937-8550 (Joel) e (28) 99972-5766 (Joarez).

