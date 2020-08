Estudantes arrecadam mais de 2 mil fraldas geriátricas para a Santa Casa de Cachoeiro

Por Redação - Redação 3

Advertisement

Advertisement

Os estudantes da escola IPE deram mais uma lição de solidariedade e amor ao próximo. Eles fizeram uma campanha e arrecadaram mais de 2 mil fraldas para os pacientes da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro.

Continua depois da publicidade

A campanha é uma iniciativa do Projeto Conquista da Cidadania e foi realizada em parceria com o Lions Clube Frade e a Freira. A entrega dos donativos aconteceu na última quarta-feira (12) com música e emoção.

A ideia surgiu de uma das alunas, Gabriela Sanches, que divulgou um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda para os pacientes internados no hospital. Segundo o professor da escola, José Leonardo Neto, o gesto de solidariedade é uma demonstração de amor e bondade dos alunos e de todos que ajudaram de alguma forma.

“Quando a gente busca fazer o bem é certo que coisas boas também acontecem na nossa vida”, afirmou.

Continua depois da publicidade

A coordenadora de Higienização e Governança da Santa Casa, Maria Antônia Araújo, afirmou que esse é momento de pandemia tem sido muito difícil, mas que com iniciativas de carinho e solidariedade como essas todos se sentem motivados a continuar enfrentando a doença.

“Nós somos gratos a todos vocês. E isso nos faz acreditar que existem pessoas muito boas e dispostas a ajudar quem precisa”, disse.

Saiba como doar:

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Santa Casa recebe doações de itens de higiene pessoal (escova, pente, shampoo, hidratante, sabonete líquido, pasta de dente, sandália de dedo, fraldas geriátricas). As doações passam por uma triagem e são direcionadas a pacientes carentes atendimentos pelo SUS. Para mais informações entre em contato com o hospital no telefone (28) 2101-2184.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.