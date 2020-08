Espírito Santo chega a 2.823 óbitos e 96.949 infectados pelo novo coronavírus

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 50

Nesta quinta-feira (13), o Espírito Santo chegou a marca de 96.949 infectados pelo novo coronavírus com mais 1.196 confirmações. O total de óbitos subiu para 2.823 com outras 19 perdas nas últimas 24 horas.

As atualizações são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e mostra que 83.084 pessoas estão curadas da doença, com mais 1.161 altas. Os cinco municípios com maior incidência da Covid são: Vila Velha (13.986 casos e 434 óbitos), Vitória (12.581 casos e 385 óbitos), Serra (12.452 casos e 453 óbitos), Cariacica (9.684 casos e 358 óbitos) e Linhares (5.192 casos e 84 óbitos).

