Ensino Híbrido: saiba mais sobre essa modalidade

Tendência alia a praticidade do ensino online com a força do presencial

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

O EAD está tão presente nas nossas vidas, que existe mais uma modalidade de ensino que promove a integração entre o ensino presencial e propostas do ensino a distância (EAD): o Ensino Híbrido. A tendência conecta a educação à tecnologia. Nesse sentindo, a ideia é que as partes online (remoto) e offline (presencial) se conectem e complementem, proporcionando diferentes formas de potencializar o aprendizado dos alunos.

Continua depois da publicidade

Na parte online, o estudante possui controle sobre o tempo, o modo, o ritmo e o local de estudos. Além disso, o aluno pode realizar pesquisas em seu celular, computador ou usando um tablet. O que importa é que, no online, ele controle o seu estudo, o que favorece a tomada de decisões e sua autonomia.

Já na parte offline, que são os encontros presenciais realizados nas escolas, pode ter diversos momentos: o aluno estudando em grupos ou com a turma, com ou sem a presença do professor, ou até mesmo em momentos individuais. O mais importante dessa parte é a valorização das relações entre alunos e professor e entre alunos e seus colegas de turma. O objetivo central é a qualidade na aprendizagem da aula.

Uma das maneiras mais comuns da adoção do ensino híbrido é por meio do chamado laboratório rotacional, no qual são combinados momentos na sala de aula e no laboratório de informática, com conteúdos complementares. Os professores subdividem as classes em duas turmas, uma dedicada ao aprendizado no virtual, em computadores, e outra organizada em uma sala de aula. Depois de uma sessão, os alunos trocam de posições: os que estão no ambiente de ensino presencial passam para o virtual, e vice-versa.

Continua depois da publicidade

Estude com bolsas de estudo EAD

A pandemia do novo coronavírus transformou a rotina de diversos estudantes em todo o mundo. Com o distanciamento social e o fechamento temporário das escolas e universidades, a educação a distância tem sido a alternativa para quem não quer deixar os estudos de lado.

Se você quer ingressar no ensino superior, aproveite as bolsas de estudo EAD do Educa Mais Brasil! O programa oferece descontos de até 70% em diversas instituições de ensino do país. Aproveite e realize sua inscrição gratuita!

Advertisement

Continua depois da publicidade

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.