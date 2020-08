Detran-ES disponibiliza acompanhamento on-line de processos de veículos

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) implantou, nesta semana, mais um serviço do programa Detran 100% Digital, que vai possibilitar que os proprietários de veículos registrados no Espírito Santo acompanhem de forma on-line o andamento dos serviços da área de Veículos abertos no órgão.

Continua depois da publicidade

Após solicitar um serviço relacionado ao veículo, o cidadão poderá acompanhar o trâmite do processo, seja aquele iniciado de forma on-line, no site www.detran.es.gov.br, ou presencialmente em uma agência do órgão.

Para isso, o interessado deverá acessar a página de “Consulta de Veículos”. Nessa área, em que já constam as informações do veículo, foi acrescentada a aba de “Acompanhamento de Processo”, onde será possível visualizar o número do último andamento do processo, com a situação, data e hora dos procedimentos realizados.

A página também vai informar quando houver alguma pendência, como falta de documentos, para dar andamento ao processo. Nesse caso, o interessado deverá enviar a documentação via e-Docs no portal “Acesso Cidadão”, para o local onde abriu o serviço, nos processos iniciados eletronicamente, ou comparecer à unidade do Detran|ES onde deu início ao serviço, para sanar a pendência assinalada.

Continua depois da publicidade

O diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, destaca que com este já são mais de 50 serviços digitais implementados pelo órgão nas área de Veículos, Habilitação e Infrações, o que visa a dar mais celeridade e praticidade no atendimento ao cidadão. “Este é mais um serviço digital que o Detran lança e o objetivo é dar mais transparência e agilidade aos processos da área de Veículos, já que o cidadão poderá acompanhar todo o andamento do serviço que está realizando e ser informado de alguma pendência no seu processo para resolvê-la prontamente. Isso tudo poderá ser feito digitalmente, no site do Detran, sem a necessidade de se dirigir até uma agência para consultar o andamento do processo”, disse.

Para fazer a consulta das informações do veículo e acompanhar o processo, o usuário deverá informar a placa, o Renavam do veículo e digitar os caracteres de segurança que aparecerão na imagem na página do serviço.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.