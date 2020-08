Confira a previsão do tempo desta terça-feira (4) no Sul do ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 42

Advertisement

Advertisement

Ao longo da terça-feira (4), o transporte de umidade do oceano para o território capixaba deixa o dia com variação de nuvens e previsão de chuvas esparsas em alguns momentos. As temperaturas diurnas seguem amenas em todas as regiões e a madrugada ainda é fria, segundo o Incaper.

Continua depois da publicidade

Na Grande Vitória, variação de nuvens com chance de chuva esparsa em alguns momentos.

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens com chance de chuva esparsa em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 26 °C.

Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens com chance de chuva esparsa em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 9 °C e máxima de 23 °C.

Nas áreas altas: mínima de 4 °C e máxima de 20 °C.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.