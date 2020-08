Com três praças de pedágio no ES, BR 262 terá cobrança de R$ 7,41 por trecho; veja os municípios

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 129

R$ 7,41. Este será o valor cobrado, inicialmente, pelas três novas praças de pedágio, segundo a portaria nº 113, publicada pelo Governo Federal, aprovando ao plano de outorga dos trechos das BRs 262 (ES) e 381 (MG).

O investimento total será na soma de R$ 7,73 bilhões em melhorias e outros R$ 6,9 bilhões em custos operacionais. No Espírito Santo, as praças serão instaladas em Ibatiba, Venda Nova do Imigrante e Viana. As obras contemplarão duplicações, construções de retornos, passarelas, contenção de rodovia e outras melhorias.

Com aprovação do plano de outorga e sua disponibilização, o projeto segue para as mãos do Tribunal de Contas da União (TCU), e se aprovado, a rodovia vai a leilão. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ficará responsável por fazer as adequações demandadas pelo TCU e, também, pela alteração dos documentos para o edital, que em seguida será publicado. Com isso a concessionária deve assumir as rodovias ainda em 2021.

