Cachoeiro suspende atividades escolares, esportivas e culturais até o dia 31 de agosto

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio do decreto n° 29.627, prorrogou, para 31 de agosto, a suspensão de atividades escolares, esportivas e culturais no município. Essas atividades estão suspensas desde meados de março, em função da pandemia do novo coronavírus. O novo decreto foi publicado nesta sexta-feira (31), em edição extraordinária do Diário Oficial do Município.

Desse modo, está mantida a suspensão das aulas da rede municipal de ensino e o funcionamento das escolas de ensino regular situadas no município, inclusive creches particulares.

Pelo mesmo prazo, estabelece o decreto, devem permanecer fechados bares, cinemas, teatros e casas de shows e promoção de eventos – pode haver funcionamento, caso a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estabeleça normas sanitárias disciplinando essas atividades.

Também segue proibida, nesse período, a utilização de equipamentos públicos de lazer e esporte, como parques, praças, quadras, ginásios, campos e demais espaços públicos de uso comum, cercados ou não, destinados à prática de atividades esportivas, culturais e turísticas.

Foi prorrogada, ainda, a suspensão das atividades dos núcleos de qualidade de vida da Prefeitura; espaços Viva Mais; projetos sociais, educacionais e de rendimento; os serviços prestados pelo Centro de Convivência Vovó Matilde; os serviços de fortalecimento de vínculos dos idosos; os eventos esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a possibilidade de visitação dos centros culturais.

