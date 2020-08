Cachoeiro investe em infraestrutura para turismo no interior

Por Redação - Redação 10

Quatro associações de moradores e agricultores de localidades rurais de Cachoeiro vão contar com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (FMDRS) para desenvolverem projetos voltados ao turismo rural que foram aprovados na seleção pública do Programa Municipal de Apoio às Organizações da Agricultura Familiar.

Para marcar o repasse da verba, a Prefeitura realizou reuniões nas localidades, nesta semana. Cada associação recebeu R$ 75 mil, totalizando um investimento de R$ 300 mil no meio rural.

Na comunidade de Forquilha, no distrito de Burarama, será construído um restaurante de 240 m² para fortalecimento do agroturismo e comercialização dos produtos da agricultura familiar.

“Estamos pensando no restaurante para atrair o turismo para nossa região, melhorar a renda de quem vive aqui e fazer com que os nossos jovens, depois de concluírem os estudos, voltem a trabalhar na nossa comunidade”, explica o presidente da Associação de Moradores de Forquilha, Gelson França Azevedo.

Já na comunidade de Jacu, também em Burarama, será construída uma agroindústria comunitária, para que as mulheres da região possam produzir alimentos, como bolos, pães, salgados, doces e cafés. Além disso, haverá um espaço reservado para atendimento à demanda local e aos turistas da região.

“As mulheres trabalham em prol da comunidade e não tinham um local adequado para produzir. Esse recurso veio em ótima hora, para podermos fazer a nossa agroindústria, que terá acompanhamento do serviço de inspeção municipal”, avalia o presidente da Associação de Moradores de Jacu, Renato Martins Dardengo.

Em Banca de Areia, no distrito de Pacotuba, a associação de produtores rurais construirá um centro de eventos, que contará com lanchonete, banheiros e vestiários. Além de receber eventos de natureza cultural, turística e religiosa, o espaço será usado para reuniões, cursos de capacitação e oficinas técnicas para desenvolvimento de agroindústrias.

“Esse centro de eventos acolherá tudo que tenha a ver com a produção turística da nossa região. Será um local de apoio para aqueles que vêm consumir nossos produtos da agroindústria e para aqueles que querem conhecer nossa comunidade”, afirma o presidente da associação de produtores locais, Jacinto Natal Espoladório.

Por fim, em Boa Vista, localidade do distrito de São Vicente, será montada uma área de recepção a turistas, próximo à Pedra da Penha, cartão-postal da região.

De acordo com o presidente da associação de produtores de Boa Vista, Jurandir José Felippe, no local, haverá serviços e informações voltadas aos visitantes. “Essa obra vem para apoiar o crescimento do turismo, aqui, na nossa região, que tem crescido muito. Porém, nós não tínhamos um local apropriado para receber nossos turistas. Com essa estrutura, poderemos melhorar, ainda mais, o empreendedorismo nesse setor”, explicou.

As reuniões nas comunidades contempladas contaram com a participação do prefeito Victor Coelho e do secretário municipal de Agricultura e Interior, Robertson Valladão.

“Consideramos que essas regiões possuem um elevado potencial para exploração do turismo rural como atividade econômica, o que pode alavancar a criação de novos postos de trabalho e contribuir para melhoria de condições de vida nas comunidades”, frisa Valladão.

“Melhorar a infraestrutura nas comunidades rurais é essencial para que possamos desenvolver o turismo rural em Cachoeiro. Queremos atrair e servir bem os visitantes, inclusive, os cachoeirenses que ainda não conhecem essas regiões tão bonitas do nosso município. As conquistas estão chegando pelo esforço conjunto entre poder público e associações”, destaca Victor Coelho.

