BR-262, em Domingos Martins, está parcialmente liberada; Dnit não descarta novas interdições

O trecho da BR-262, no km 31, em Domingos Martins, foi liberado parcialmente por volta das 16h desde sábado (1º). O tráfego ocorre, agora, em meia pista, no sistema pare e siga. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou, no entanto, que não descarta novas interdições, dependendo do volume de chuvas na região. A queda de uma barreira ocorreu após as chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. A ação de limpeza e retirada do material fragmentado na encosta, informou o órgão, continua.

➡️ ATUALIZAÇÃO: o DNIT liberou parcialmente o tráfego no km 31 da BR-262/ES, em meia pista, com operação Pare e Siga. A ação de limpeza e retirada do material fragmentado da encosta continua. O DNIT segue monitorando a situação para atuar caso seja necessário uma nova interdição. pic.twitter.com/pGqnwDh4e1 — DNIT (@DNIToficial) August 1, 2020

