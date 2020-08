Banestes reduz taxas de juros de empréstimos após nova queda da Selic

Por Redação - Redação 37

O Banestes reduziu a taxa de juros de empréstimos, após a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) de baixar em 0,25 pontos percentuais a Selic, chegando em 2% ao ano. Os cortes chegam ao crédito pessoal e ao financiamento de veículos.

O crédito pessoal passa a ser operado com taxas a partir de 0,89% ao mês, uma das menores taxas do mercado. O financiamento para veículos também está com juros mais atrativos, com taxa a partir de 0,53% ao mês e prazo de até sessenta meses.

Além disso, a taxa de crédito consignado do Banestes parte de 0,75% ao mês, para servidores públicos estaduais, sendo esta a melhor condição atualmente no mercado. Recentemente, o prazo de parcelamento foi ampliado para até 96 meses, com margem consignável de 35% para servidor público civil e 30% para servidor público militar.

Outra linha de crédito do Banco que merece destaque é a de financiamento imobiliário, que, atualmente, possui taxa a partir de 6,65% ao ano e parcelamento em até 35 anos, na aquisição pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). É uma das menores taxas praticadas atualmente no mercado de crédito bancário.

“O Banestes tem se mantido como o principal banco credor do Espírito Santo, com soluções de crédito praticadas com taxas nunca antes vistas. Como banco dos capixabas, temos o compromisso de garantir as melhores condições do mercado e contribuir para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo”, destacou o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

As novas taxas começam a ser operadas, a partir desta sexta-feira (07), em toda a rede do Banestes. Vale ressaltar que a definição das taxas é feita de acordo com a análise de perfil do cliente.

Redução de juros

Financiamento de veículos

Taxas a partir de 0,53% ao mês;

Financiamento de até 100% do valor do veículo;

Até 180 dias de carência para começar a pagar (benefício vigente durante a pandemia da Covid-19);

Parcelamento em até 60 (sessenta) meses;

Veículos novos ou usados.

Crédito Pessoal

Taxas a partir de 0,89% ao mês, para servidores públicos estaduais;

Até 180 dias de carência para começar a pagar (benefício vigente durante a pandemia da Covid-19);

Parcelamento em até 60 (sessenta) meses.

Crédito Imobiliário Banestes

Taxa de juros mínima a partir de 6,65% ao ano + Taxa Referencial (TR);

Financiamento de até 90% do valor do imóvel pela tabela SAC;

Prazo máximo de financiamento: até 420 meses (35 anos);

Tipo de garantia: Alienação fiduciária do imóvel;

Até 180 dias de carência para começar a pagar (benefício vigente durante a pandemia da Covid-19).

Crédito Consignado

Taxa de juros mínima a partir de 0,75% ao mês para servidores públicos estaduais;

Prazo de parcelamento de até 96 meses;

Até 180 dias de carência para começar a pagar (benefício vigente durante a pandemia da Covid-19).

