Bandido rouba carro, bate em barranco e é preso pela PM em Guaçuí 

Na madrugada deste domingo (9) por volta das 00h45, a PM deslocou até a BR482, saída de Guaçuí para o distrito de Celina, para averiguar um roubo de veículo no local.

Em contato com a vítima de 26 anos, informou que os suspeito portava uma arma de fogo, aparentemente um revolver, que apontou e exigiu a chave de seu veículo, um Ford Escort Hobbi cor prata e em seguida saiu em direção ao Distrito de Celina.

Diante das informações os militares do 3º Batalhão deslocaram no mesmo sentido e conseguiram encontrar o referido veículo, que veio a colidir em um barranco as margens da Rodovia 482, próximo ao Motel Castelinho.

O suspeito de 28 anos tentou fugir do veículo, porém os militares conseguiram aborda-lo e durante busca pessoal encontraram em sua cintura um revolver calibre .22 com duas munições e no bolso do casaco dois pedaços de maconha.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu o acusado para a delegacia de Alegre. O veículo ficou no local do incidente para ser liberado à vítima

