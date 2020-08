Bairros Aquidaban e Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, recebem barreiras sanitárias a partir de segunda (3)

Por Redação - Redação 40

Na próxima semana, a Prefeitura de Cachoeiro realizará barreiras sanitárias e educativas de combate da Covid-19 nos bairros Aquidaban e Independência. O trabalho será realizado, de segunda (3) a sexta (7), das 8h às 11h, no entroncamento da rua Purus com a avenida Jeremias Sandoval, no bairro Aquidaban, e na avenida Monte Castelo, no Independência.

A ação conta com aferição de temperatura dos condutores e passageiros, para identificar pessoas com febre, um dos sintomas da doença, além de orientar sobre prevenção e tratamento da Covid-19 e entregar materiais informativos e de higiene.

Nesta semana, as barreiras sanitárias realizadas nos bairros Novo Parque e Gilberto Machado abordaram 3137 pessoas. No primeiro ponto, foram 2138, em 1688 veículos, e apenas uma apresentou sintoma, sendo orientada a procurar os serviços de saúde. Já no segundo local, foram 999 pessoas, em 785 veículos. Nenhuma apresentou sintoma.

Guardas-civis municipais, agentes de trânsito e servidores das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico (Semdec), Esporte e Lazer (Semes), Defesa Civil e estudantes do curso técnico de enfermagem do Centro Educacional atuam no trabalho.

O coordenador do Sistema de Comando em Operações (SCO) da Prefeitura, Ruy Guedes, explica que o intuito é levar as barreiras para os bairros que estão com maiores índices de contaminados pelo coronavírus. “É uma ação de prevenção de extrema importância, para alertar que a população deve manter o autocuidado”, afirma.

