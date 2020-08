Atendimentos presenciais serão retomados no Procon-ES por agendamento

Por Redação - Redação 52

A partir da próxima segunda-feira (10), o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) voltará a atender o consumidor presencialmente na sede, no Centro de Vitória, mediante o agendamento telefônico já disponível nesta sexta-feira (7).

Para ser atendido, o consumidor deverá agendar o seu atendimento pelos telefones 151, (27) 3332-2011 ou (27) 3381-6236, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas. No dia e hora marcados para atendimento, o consumidor deverá usar máscara e apresentar o seu RG (Carteira de Identidade), CPF, além de documentos que possam comprovar a reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento, contrato, entre outros.

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, informou que o órgão está tomando todas as medidas para garantir a segurança no atendimento e que será atendido um número limitado de consumidores que estiverem agendados para evitar aglomeração e disseminação do novo Coronavírus (Covid-19). Lembrando que os agendamentos serão realizados exclusivamente pelo telefone.

“Recomendamos ao consumidor que fique em casa se apresentar sintomas gripais e só traga acompanhante se for estritamente necessário”, ressaltou Athayde.

Dúvidas e reclamações

Os consumidores não precisam se deslocar até a sede para a solução dos seus problemas de consumo. Denúncias e reclamações podem ser registradas por meio do App Procon-ES (Android) ou do Fale Conosco, pelo site www.procon.es.gov.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 151 ou (27) 3332-4603, (27) 3332-2011 e (27) 3381-6236. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Por meio do site www.consumidor.gov.br também é possível registrar reclamações e solucionar os problemas de consumo diretamente com as empresas em até dez dias. Plataforma do Ministério da Justiça, gerida pelos Procons, tem alto índice de resolutividade e satisfação dos consumidores. Cerca de 850 empresas já aderiram formalmente ao serviço mediante assinatura de termo no qual se comprometem a conhecer, analisar e investir todos os esforços disponíveis para a solução dos problemas apresentados. São empresas de telefonia, internet, TV por assinatura, bancos, comércio eletrônico, supermercados, companhias aéreas, fabricantes de produtos, lojas, operadoras de planos de saúde, farmácias e muitas outras.

