Asilos de idosos registram novos casos e morte por Covid-19 no Sul do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 94

O número de casos de Covid-19 entre idosos residentes em asilos no Sul do Espírito Santo aumentou e mais uma morte pela doença foi registrada, segundo os dados do acompanhamento semanal realizado pelo Centro de Apoio Cível e Defesa da Cidadania (CACC) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). Em Alegre, os casos confirmados somaram 26 entre os residentes até 23 de julho, além de seis mortes, uma a mais do que na última aferição, em 17 de julho, quando cinco óbitos foram registrados. Já entre os trabalhadores, são 18 confirmações.

Já nas instituições em Cachoeiro de Itapemirim, o número de infectados idosos deu um salto. Se em 17 de julho não havia casos confirmados, no dia 27, 18 idosos testaram positivo para o vírus. Não há registro de mortes. Seis trabalhadores também estão infectados. Alfredo Chaves também apresentou aumento de cinco para sete confirmações entre idosos. Uma morte já foi registrada no local. Não há trabalhadores infectados, segundo o acompanhamento do MPES. As demais cidades do Sul não apresentaram mudanças nos casos entre os dias pesquisados.

Segundo o MPES, há um total de 685 casos de pessoas contaminadas por Covid-19 em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) no Espírito Santo, até o dia 23 de julho. São 53 casos a mais em relação ao relatório anterior, que apresentou dados coletados até 17 julho. Foram identificadas 376 pessoas idosas residentes nas instituições e 309 funcionários desses locais contaminados com o novo coronavírus. O número de óbitos entre idosos que permaneciam nas instituições chegou a 61, dois a mais que o registrado anteriormente.

Foram verificados mais 35 casos de idosos residentes e mais 18 casos de trabalhadores das ILPIs com a Covid-19. Os municípios com mais idosos residentes com o novo coronavírus são Vila Velha (94 casos), Vitória (60), Serra (43). Colatina (29) e Alegre (26) vêm em seguida, mas não houve aumento de casos nessas cidades, desde o relatório anterior. Vila Velha e Vitória seguem com mais óbitos de idosos em razão da Covid-19 desde o início da pandemia, com 19 e 12 casos, respectivamente. Não houve novos óbitos de idosos residentes nesses municípios, em relação ao relatório anterior.

Veja o relatório

Providências

O MPES tem atuado para que todas as instituições sejam abastecidas com os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários, bem como para que os funcionários sejam capacitados para enfrentar a pandemia. Tem requisitado, ainda, que os municípios adotem providências alternativas à institucionalização de novos idosos nas ILPIs já em funcionamento, uma vez que um novo acolhimento pode representar risco para os idosos já residentes.

O CACC realiza o acompanhamento das instituições de longa permanência localizadas em 36 municípios do Estado, duas vezes por semana, às segundas e quintas feiras. São coletados o número de casos suspeitos e confirmados entre os residentes e os trabalhadores, além do número de óbitos das pessoas idosas residentes. O objetivo é garantir a adoção de medidas estabelecidas de prevenção e controle da Covid-19 e, ainda, a oferta da assistência à saúde da pessoa idosa residente em instituições.

O acompanhamento semanal permite a notificação aos gestores estaduais e municipais, que possuem a responsabilidade de execução das políticas públicas, para que realizem as normas estabelecidas no país de prevenção e controle da infecção pelo novo coronavírus. Permite também apurar as responsabilidades dos dirigentes das instituições prestadoras do atendimento. Se comprovado ato praticado em detrimento à pessoa idosa sob a assistência dessas instituições, os dirigentes responderão civil e criminalmente, além de receberem sanções administrativas, como, em última escala, a interdição do serviço.

Imediatamente após receber as informações das ILPIs, o MPES aciona as Secretarias de Saúde e de Assistência Social, tanto a estadual quanto as municipais, para que adotem as medidas necessárias. Paralelo a isso, o MP exige a apresentação de um Plano de Contingência de cada ILPI, de forma que as medidas preventivas sejam adotadas para minimizar os riscos das pessoas vulneráveis.

