Após perseguição, suspeito de tráfico de drogas e caça ilegal é preso pela PC em Vargem Alta

Por Redação - Redação 121

A equipe da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim prendeu, em flagrante, na tarde dessa terça-feira (4), um jovem de 20 anos suspeito de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos drogas e pássaros silvestres. A operação aconteceu na localidade de Richimond, em Vargem Alta.

De acordo com o responsável pela operação, delegado Rafael Amaral, diversas denúncias relatavam que a casa onde o suspeito foi preso estava sendo utilizada exclusivamente para o tráfico de drogas e caça de animais silvestres. “Fizemos um levantamento de onde seria a residência e durante as diligências encontramos três suspeitos no local. Eles deflagraram fuga, mas após perseguição policial conseguimos prender o jovem de 20 anos, na Rodovia ES-375, que liga Vargem Alta ao município de Iconha”, relatou.

Após a prisão, os policiais realizaram buscas na residência que os suspeitos estavam. “Durante as buscas foram apreendidas sete buchas de maconha, seis pássaros em gaiolas, uma agenda com várias anotações que indicavam ser do tráfico e um aparelho celular”, informou Amaral.

Ainda segundo o delegado, os outros suspeitos foram identificados e as investigações continuarão. “O trabalho policial continuará para a prisão desses envolvidos e a repressão acerca do tráfico e caça na região de Vargem Alta”, disse.

O detido foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e pelo crime contra o meio ambiente de cativeiro de fauna silvestre. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI) e permanece à disposição da Justiça.

