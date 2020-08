Apae da Serra lança site para facilitar doações na pandemia

Por Redação - Redação 12

A Apae da Serra lançou nesta semana um portal que vai facilitar a vida de quem quer contribuir com a manutenção dos serviços da instituição, sobretudo neste período de pandemia. Já no ar, o novo e prático canal é o Cantinho de Doar (https://www.cantinhodedoar.org.br/), que concentra as informações e os links de todos os meios disponíveis para as doações, seja via aplicativos (on-line), seja por depósitos bancários (por internet banking ou no caixa).

Para os que desejam participar da mobilização em prol dos mais 640 usuários dos trabalhos da entidade, há a opção por QR Codes. Esses códigos, ao ser escaneados pelo celular, dão acesso a serviços de pagamento do Sicoob Pay (@apaeserra) e do PicPay. Neste último, é possível escolher entre dois QR Codes: “Serei um Doador Assíduo” (@apaedaserra) ou “Quero Doar Agora” (apae.serra).

E no PagSeguro, o usuário pode aderir com doações no cartão de crédito ou no boleto.

Para quem prefere o depósito bancário, o Cantinho de Doar também informa o número das contas da Associação. São elas: Banestes (1096544) e Sicoob (27427-5). O CNPJ da Apae da Serra é: 27.564.699/0001-79.

O site destaca, ainda, os dados que fazem a história desses 39 anos atuação da entidade, assim como sua visão, missão e valores. Só para se ter uma ideia da relevância dos serviços prestados, a Apae da Serra distribuiu 413 cestas básicas e 413 kits de higiene a famílias necessitadas até julho e ofereceu mais de 20 mil atendimentos este ano.

São serviços que fazem a diferença para o usuário, como fonoaudiologia, atendimento clínico (fonoaudiologia, fisioterapia e psicologia, entre outros), atendimento educacional especializado (AEE), psiquiatria e atendimento na área social. Projetos que envolvem atividades artísticas e prestação de serviços jurídicos também são destaque.

