Alunos fazem memes com máscara gigante distribuída pelo governo

Na segunda-feira (10), o Amazonas foi o primeiro estado do país a retomar as aulas presenciais na rede pública após a paralisação por causa do novo coronavírus. E em Manaus, as máscaras distribuídas pela Secretaria de Educação e Desporto (Seduc) para proteger os alunos viraram memes pelo tamanho acima do esperado pelos estudantes.

Em imagens que circulam nas redes, enquanto alguns estudantes brincam colocando a máscara nos olhos e simulando uma soneca, outros cobriram o rosto por completo debochado do tamanho. Há até quem transformou o objeto em vestimentas como ‘biquíni’ ou top feminino.

Em nota enviada ao UOL, a secretaria informou que “adquiriu 1 milhão de máscaras nos tamanhos P, M e G, que estão sendo distribuídas entre os estudantes e servidores da rede pública estadual”. Além disso, os “estudantes que receberam máscaras de tamanho superior, os itens podem ser trocados a partir da próxima segunda-feira (17), na unidade de ensino”.

A Seduc afirmou ainda que “os modelos azuis são para servidores da educação e estudantes de Ensino Médio, com tamanhos M e G. As máscaras de modelo verde, de tamanho P, serão distribuídas aos alunos do Ensino Fundamental, que somente retornam às atividades no próximo dia 24 de agosto”.

Na web, as imagens dos estudantes de Manaus viralizaram, e as máscaras gigantes viraram motivo de brincadeiras também entre os internautas.

Depois da mochila na Bahia, temos agora as máscaras de Manaus pic.twitter.com/nQ5ypOulzy — Filipe Oliveira (@FilipeOlliveira) August 12, 2020 Advertisement

GENTE AS MASCARAS DO AMAZONAS AHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/tQgD3mHdz3 — bruneca (@brunecadeolinda) August 12, 2020

Essa máscara da seduc e boa mesmo hein, dá até pra tirar um cochilo nela@manausmemess pic.twitter.com/PYoTLyarNG — Raquel Gata (@raquel_slvaa) August 11, 2020

as aulas da rede estadual voltaram ontem aqui em Manaus, os alunos tão como? pic.twitter.com/nFlXDCHdlL — bruno (@brvnopnhr) August 11, 2020

