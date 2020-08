Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 9

A produção pecuária do Brasil registrou queda no abate de bovinos e frangos no segundo trimestre de 2020. Apenas o abate de suínos cresceu, tanto na comparação com o primeiro trimestre de 2020 quanto no confronto contra o segundo trimestre de 2019. Leia mais em Revista Safra ES

