PIB da zona do euro tem contração histórica de 12,1% no 2º tri, confirma Eurostat

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 12,1% no segundo trimestre de 2020 ante os três meses anteriores em meio ao impacto da pandemia da covid-19, sofrendo a maior contração numa série histórica iniciada em 1995, de acordo com revisão divulgada nesta sexta-feira, 14, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

Continua depois da publicidade

Em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB do bloco registrou um tombo de 15% entre abril e junho.

Os números vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas iniciais publicadas no fim de julho.

Advertisement

Exportações

Continua depois da publicidade

Segundo dados com ajustes sazonais publicados também nesta sexta pela Eurostat, as exportações da zona do euro saltaram 11,2% em junho ante maio, enquanto as importações cresceram 5,2% no período.

Os resultados marcaram o segundo mês de avanço do comércio externo da zona do euro, após quedas históricas causadas pela pandemia de coronavírus em abril.

As exportações, porém, continuam 17% abaixo dos níveis de fevereiro, último mês antes de a covid-19 começar a prejudicar os fluxos comerciais do bloco.

Continua depois da publicidade

Já o superávit da balança comercial da zona do euro aumentou de 8,6 bilhões de euros em maio para 17,1 bilhões de euros em junho, também no cálculo com ajustes sazonais.

Dow Jones Newswires

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.