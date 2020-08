Jogadores testam negativo e Guarani terá quase força máxima contra Botafogo-SP

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Guarani recebeu os resultados dos testes para covid-19 realizados na última quarta-feira. Todos os atletas, membros da comissão técnica e funcionários negativaram. O exame gerou muita apreensão por parte do clube, pois o time enfrentou recentemente o CSA, em sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano está com 18 jogadores infectados com a doença, fato que fez com que a CBF adiasse o duelo frente à Chapecoense.

Continua depois da publicidade

A notícia foi positiva para o técnico Thiago Carpini, que terá praticamente todo elenco à disposição para a partida contra o Botafogo-SP, marcada para este sábado, às 11h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A grande novidade será a volta do atacante Alemão, que cumpriu quarentena e está livre da doença.

Outros jogadores que testaram positivo, o lateral Cristovam e o volante Igor Henrique, devem se juntar ao grupo na próxima semana. A expectativa é que Carpini possa contar com a dupla na terça-feira, às 21h30, diante do Paraná, no Brinco de Ouro da Princesa.

Advertisement

SÉRIE B – Com derrotas para CSA (1 a 0) e Cruzeiro (3 a 2), o Guarani aparece na vice-lanterna da Série B, sem ainda pontuar. O Náutico, com um, é o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.