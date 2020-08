Clippers batem Nuggets, garantem 2º lugar do Oeste e vão encarar os Mavericks

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Los Angeles Clippers garantiu a segunda posição da Conferência Oeste da NBA para os playoffs ao derrotar o terceiro colocado Denver Nuggets por 124 a 111, pela rodada de quarta-feira, na “bolha” montada dentro do complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, na Flórida

Continua depois da publicidade

Paul George marcou 27 pontos, Kawhi Leonard fez 26 e Lou Williams anotou 23 para os Clippers, que assumiram a liderança do placar com uma sequência de 13 pontos no terceiro período, não mais cedendo a dianteira. Nos playoffs, os Clippers vão encarar o sétimo colocado Dallas Mavericks.

Jerami Grant, que perdeu o jogo anterior por causa de uma lesão, liderou os Nuggets

com 25 pontos. Nikola Jokic terminou com 17 pontos e 13 assistências pelo Denver, que poupou os titulares no quarto período e terá pela frente o Utah Jazz nos playoffs.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Indiana Pacers encerrou um série de cinco derrotas consecutivas para o Houston Rockets ao superá-lo pela primeira vez desde fevereiro de 2017 por 108 a 104, na noite de quarta. Myles Turner fez 18 pontos e Edmond Sumner somou 17 pela equipe de Indianápolis.

Não foi uma vitória sem sustos, pois os Pacers ganhavam por 104 a 90 a 5min05 do fim. Liderado por James Harden, que marcou 11 dos 14 pontos da sua ofensiva, os Rockets chegaram a diminuir a desvantagem para 106 a 104. Em quinto lugar no Leste, o time de Indianápolis vai encarar o Miami Heat nos playoffs.

Foi a primeira vez na retomada da NBA que o Houston perdeu dois jogos seguidos. Harden terminou o duelo com 45 pontos e 17 rebotes, além de nove assistências, no 21º jogo nesta temporada em que marcou 40 pontos ou mais. Quinto melhor time do Oeste, os Rockets vão ter o Oklahoma City Thunder pela frente na pós-temporada.

Continua depois da publicidade

Também pela rodada de quarta-feira, o Toronto Raptors superou o Philadelphia 76ers por 125 a 121. Kyle Lowry e Chris Boucher marcaram cada um 19 pontos para o time canadense, enquanto Pascal Siakam somou 15 pontos e nove rebotes.

Já o Thunder fez 116 a 115 no Heat. Darius Bazley somou 21 pontos e nove rebotes pelo time de Oklahoma City. Já Tyler Herro foi o cestinha do duelo com 30 pontos pela equipe de Miami.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Boston Celtics x Washington Wizards

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers

Orlando Magic x New Orleans Pelicans

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.