Com reservas, Grêmio busca empate com o Ceará na Arena Castelão

Mesmo utilizando reservas, o Grêmio empatou com o Ceará por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa buscava a reabilitação da derrota para o Sport, por 3 a 2, e somou seu primeiro ponto, ficando em posição intermediária. De outro lado, o time gaúcho atingiu os quatro pontos e aparece entre os primeiros colocados.

O jogo tinha tudo para ser movimentado porque o Ceará buscava a reabilitação e os novatos do Grêmio tentavam mostrar serviço para o técnico Renato Gaúcho. Não deu outra.

Com a partida disputada em velocidade, os dois times criaram boas chances para abrir o placar, com boas defesas dos dois goleiros. De um lado, o experiente Fernando Prass, aos 42 anos, defendendo as cores do Ceará, e de outro, Paulo Victor, com a difícil missão de substituir a Vanderlei.

Aos 16, Leandro Carvalho apareceu na frente de Paulo Victor, que fez saiu abafando e espalmou. Cinco minutos depois, Isaque entrou rapidamente na área e chutou para a defesa de Prass.

Aos 23, Cléber bateu de chapa, de frente para o gol e Paulo Victor evitou o gol cearense aliviando com a perna esquerda. Aos 29, quase que Isaque surpreendeu ao tocar de calcanhar, mas Prass fez defesa. O jogo continuou aberto e Prass evitou o gol aos 35 minutos, com duas defesas seguidas. Primeiro num chute de Thaciano, depois na cabeçada de Alisson.

O Ceará tratou de marcar seu gol ainda no primeiro tempo, aos 43. Leandro Carvalho cobrou falta da intermediária em direção a área, onde o grandalhão Cléber, de 1,95m, subiu e desviou de cabeça, acertando o ângulo. Com apenas 23 anos, o garoto revelado pelo Barbalha-CE, fez seu quarto gol em quatro jogos.

O segundo tempo começou diferente, com o Ceará já sabendo que teria que ser cauteloso no início para segurar o ímpeto gremista. Thaciano perdeu rebote de cabeça aos quatro minutos, assustando a defesa cearense.

O gol de empate saiu aos 26 minutos. Orejuela fez o passe para Pepê pelo lado direito e ele cruzou rasteiro em direção à pequena área. Thaciano apareceu de frente e bateu de primeira no canto esquerdo do goleiro.

Demonstrando mais cansaço, o Ceará diminuiu o ritmo e só finalizou com perigo aos 38 minutos com Mateus Gonçalves, exigindo outra boa defesa de Paulo Victor. O Grêmio se mostrou satisfeito com o resultado e valorizou a posse de bola até o apito final.

No final de semana, pela terceira rodada, o Ceará vai enfrentar o Atlético Mineiro, domingo, às 11 horas, em Belo Horizonte (MG). No sábado, às 19 horas, o Grêmio vai receber em Porto Alegre (RS) o Corinthians.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 x 1 GRÊMIO

CEARÁ – Fernando Prass; Samuel Xavier (Eduardo), Klaus, Luiz Otávio e Alyson; Charles, William Oliveira (Fabinho), Leandro Carvalho (Victor Jacaré) e Fernando Sobral; Mateus Gonçalves (Bergson) e Cléber (Rafael Sobis). Técnico: Guto Ferreira.

GREMIO – Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Bruno Cortez; Lucas Silva (Thiago Neves), Darlan e Thaciano (Ruan); Alisson, Isaque (Patrick) e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Cléber, aos 43 minutos do primeiro tempo. Thaciano, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fernando Prass e Leandro Carvalho (Ceará).

ÁRBITRO – Caio Marques Augusto Vieira (RN).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

